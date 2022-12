Les coups de coeur livre : Alain Leroux, de Vaugines à Cucuron

Écrit sur la route, à vélo, entre Vaugines et Cucuron, Alain Leroux signe un livre rempli d'histoires et de personnages réunis autour des malheurs de la famille chapeau mais aussi et du médecin, inventeur de la Digitoliogie, une science glissante...

Militons pour que le doigtier à deux doigts de Louis Champeau soit exposé au musée de la science ! Entre la seringue de Pasteur et le stéthoscope de Laennec, comme il en rêvait si souvent, sur la route entre Vaugines et Cururon !

De Vaugines à Cucuron, Alain Leroux, Editions du Délirium