Michel Antoni auteur vauclusien de "Poètes de l'ivresse et du vin"

Michel Antoni propose une rencontre-conférence le jeudi 16 mars à Tulette présenter son livre et Omar Khayam, Li Po et Charles Baudelaire, les plus célèbres des poètes qui, à travers le monde et l'histoire, ont chanté le vin.

Michel Antoni vit au cœur du vignoble des Côtes-du-Rhône. Médecin gastro-entérologue, diplômé en sciences humaines, il s’intéresse depuis de nombreuses années aux relations entre le vin et la littérature. Il a publié en 2015 « Le vin compose pour eux des chants et des poèmes. De quelques écrivains, de livres et d’alcool » (L’Harmattan) et « Poètes de l’ivresse et du vin » en 2019 (L’Harmattan). Par-delà les siècles et les cultures, le regard d'une étonnante proximité et d'une fascinante modernité qu'ils portent sur la vie est universel et intemporel. Omar Khayam, l'astronome perse pessimiste et lucide qui vécut vers l'an mille et qui ne croyait pas au Ciel, Li Po en Chine, le poète de cour du huitième siècle également moine taoïste empreint de nature et de spiritualité, Baudelaire enfin, en France au dix-neuvième siècle, le poète du spleen qui s'interroge en pleine révolution industrielle : trois visions puissantes et complémentaires où s'exprime une véritable réflexion commune sur l'homme face à sa destinée, face à la puissance de la nature et à l'écoulement inexorable du temps. La conférence se veut interactive avec des lectures par les membres du public qui le souhaitent. De courts textes des trois poètes seront présentés et mis en situation. Ils seront suivis d’échanges elle a lieu à 18 heures dans la salle paroissiale de Tulette