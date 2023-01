"Rosette Bonheur" le premier roman de Marie Pagès auteure de Vedène

À la mort de ses parents, Rosette hérite de deux chats, d’un poisson rouge et d’une boutique de fleurs à Paris 11. Âgée de trente-deux ans, elle vit un quotidien banal et ponctué par son travail et sa liaison avec Paul, un homme marié. Un roman feel-good.

"Rosette bonheur" de Marie Pagès.

Bien que sa vie sans éclat semble lui convenir, sa petite sœur l’entraîne un jour à son cours de théâtre ; surviennent alors des changements inattendus autour d’elle avec, en bonus, l’arrivée fortuite de Rémi.

Comédienne et metteur en scène, Marie Pagès a écrit plusieurs textes dramatiques joués en tournée en France, à Paris et au Festival Off d'Avignon pendant plusieurs années. Désormais, elle oriente sa plume vers un autre genre littéraire et signe son premier roman avec Rosette Bonheur.