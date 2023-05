Thierry de Ret auteur d'Orange de "La fuite d'Ernest Ausher"

Angleterre, février 1941, l'enseigne de vaisseau Serrat convoqué à Londres, se voit confier une nouvelle mission : ramener un savant atomiste juif et sa famille. C'est un nouveau défi pour ce jeune volontaire des forces françaises libres.

La fuite d'Ernest Ausher de Thierry De Ret Il devra repartir en France, mettre en place l'évasion du groupe, improviser des solutions et déjouer les embûches qu'il rencontrera.

Il replongera dans une France meurtrie où le totalitarisme s'installe, où le racisme est la règle et où la collaboration avec l'occupant est prônée au plus haut niveau de l'état. Une France où les propagandistes et les opportunistes sont au pouvoir.

Heureusement il pourra s'appuyer sur ceux qui, comme lui, n'acceptent pas cette situation.