"Trous de mémoire" de Jean-Michel Béquié auteur du Vaucluse

Nathalie et Antoine se retrouvent pour quelques jours, le temps de vider l’appartement de leurs parents. Leur père, Alfred, a dû rejoindre un Ehpad peu après le décès de sa femme, Marianne. Un roman dont une partie de l'action se déroule en Vaucluse

Jean-Michel Béquié habite à Saint-Didier, il vit dans le Vaucluse depuis ses 5 ans il est l’auteur de Lumière cendrée (Liana Levi), Charles (Minuit) et Les Fugues de Joseph Conti (Lattes). Sensible et surprenant, Trous de mémoire marque, après plusieurs années de silence, son retour magistral à la littérature.