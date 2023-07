Jérôme a construit sa vie à Philadelphie, aux Etats-Unis

Jérôme nous raconte son quotidien en Pennsylvanie, à Philadelphie !

Streets of Philadelphia, Rocky, Will Smith... On a tous déjà croisé Philadelphie dans des films, des séries et des chansons.

Jérôme a quitté Montpellier pour s'y installer et nous raconte à quoi ressemble la vie à Philadelphie et en Pennsylvanie.