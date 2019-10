Berceuses et comptines favorisent le développement de l'enfant et votre relation avec lui.

La vie est plus facile avec les conseil de nos experts !

Et si on chantait une berceuse pour endormir bébé ? Cette pratique ancienne est de retour ! De plus, elle favorise le développement de l'enfant et la relation du parent avec lui.

L'association Huminaissance d'Avignon, propose des ateliers pour cette pratique douce au moment d'endormir bébé.

