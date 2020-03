Durant une période de confinement comme celle que nous vivons, la vie s'organise ou se ré-organise jour après jour à la maison. L'occasion pour tout le monde de s 'imposer des règles d'hygiène de plus en plus strictes mais aussi de prendre de nouvelles habitudes liées au tri des déchets.

Confinement : et si on en profitait pour prendre de bonnes habitudes en matière de tri des déchets

Dans la Vie en Bleu, le mag, Isabelle Wagner reçoit Boris Cousin de Bordeaux Métropole et Benjamin Thiant de Zéro Waste Bordeaux. Si l'on connait bien les actions de Bordeaux Métropole, on ne connait pas toujours l'association Zéro Waste. Zero Waste , en collaboration avec L’Université des colibris a créé la toute première formation en ligne gratuite sur le zéro déchet. Un parcours d'apprentissage interactif pour débuter, progresser ou approfondir ses connaissances en matière de réduction des déchets.

Qu'il y a t'il exactement à l'intérieur de nos poubelles?

Analyser le contenu d’une poubelle type afin de représenter visuellement le volume de déchets qui pourraient être évités en adoptant des gestes simples, et ainsi sensibiliser au tri, à la réduction des déchets et à l’écoconception, voila une des démarches prônées par Zéro Waste. Benjamin Thiant nous en dit un peu plus.

Contenu d'une poubelle © Getty - Peter Dazeley

30 % des ordures ménagères peuvent être recyclées par compostage. Pour vous y aider Bordeaux Métropole met à votre disposition des composteurs individuels. Bordeaux Métropole met régulièrement ces composteurs gratuits à disposition des habitants du territoire. Pour en obtenir , il faut s'inscrire sur le site de Bordeaux Métropole...ouverture des inscriptions approximativement 3 semaines avant la distribution. Sinon, on peut aussi faire comme Josette de Villenave D'ornon.

"J'ai ma petite poubelle personnelle sur mon balcon où je recycle tous mes déchets avant de les apporter à des amis qui ont un composteur" Josette de Villenave D'Ornon

Les objets, aliments, déchets, ont une deuxième vie

L'idée du zéro déchet proposée par Zéro Waste s’adresse aux personnes qui souhaitent comprendre les enjeux liés à notre production de déchets au niveau individuel ou collectif, connaître les principes de la démarche zéro déchet, analyser leur situation et démarrer dans la pratique du zéro déchet ! Pour réduire ses déchets, pas de solution miracle, mais une démarche, celle des 5 R : Refuser, Réduire, Réemployer, Recycler et Redonner à la terre. Illustration avec Benjamin Thiant au Micro France Bleu d'Isabelle Wagner.

"On s'aperçoit qu'on beaucoup de choses dans nos placards qui ne servent pas et qui pourraient avoir clairement une utilité" Benjamin Thiant de Zéro Waste Bordeaux

les enjeux de la gestion des déchets et du gaspillage sont nombreux: surconsommation des ressources, pollutions, implications économiques et sociales. On peut bien entendu trouver de bonnes pistes de "travail" en allant sur le site de Bordeaux Métropole ou également sur le site de Zéro Waste.