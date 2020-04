Confinement et vacances scolaires, comment marquer le coup?

Enfants confinés oui...mais en vacances quand même!

Certains parents prévoyaient de confier leurs enfants aux grands-parents, d'autres de les envoyer en colonie ou dans un centre d'activités. Mais tous les parents voient les plans qu'ils avaient échafaudés pour les vacances de printemps tomber à l'eau en raison du confinement pour limiter la propagation du Covid-19. Comment gérer deux semaines sans école... surtout quand on vient de faire soi même l'école à ses enfants depuis plusieurs semaines. Pour en parler et nous donner quelques pistes Isabelle Karl a invité Isabelle Vautrin psychologue et psychothérapeute. C'est la "Vie en Bleu le mag " sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord. Avec pour commencer quelques conseils de base.

Tenter le lâcher prise Copier

"Changer les horaires de coucher, les façons de manger etc...tout ça peut donner un petit air de vacances" Isabelle Vautrin Psychologue à Périgueux en Dordogne

Confinés mais en vacances! © Getty - Andrew Lichtenstein/contributeur

Adolescents confinés, attention fragiles!

Les adolescents ont un fonctionnement particulier qui s’accentue en période de stress. De plus, ils ont un mal fou à contrôler leur impulsivité, et vont avoir du mal à se désengager d’un conflit. En revanche, ils restent sensibles aux marques d’affection et ont besoin de valorisation positive (même quand ils ne le montrent pas ou semblent le refuser). Pour les gérer, surtout dans un contexte inédit, il faut comprendre leur fonctionnement. Les adolescents ont énormément besoin de socialiser avec leurs amis, leur bande, ceux et celles qui leur ressemblent, c'est pourquoi ce confinement peut leur apparaître comme la "double peine" : se passer de ses amis et supporter les parents au quotidien.

Sandrine maman d'une ado de 16 Ans Copier

"Jusqu'à maintenant ce confinement s'était plutôt bien passé, mais la, ma fille de 16 ans a commencé à en avoir marre , à pleurer, me dire que ce n'était plus possible" Sandrine de Pomerol en Gironde

L' adolescence confinée © Getty - Andrew Lichtenstein/contributeur

Savoir anticiper l'après confinement

Il est important de noter que les effets d’un tel événement ( Le confinement) ne s’envolent pas immédiatement la quarantaine levée. Des symptômes ou des comportements peuvent perdurer. Pour l'instant , on nous annonce la date du 11 Mai, mais chacun sait que ça ne sera pas la date de la "Grande lIbération". Et certains pourraient connaître une période de décompression qui peut jouer fortement sur le moral. Les conseils d'Isabelle Vautrin.

Comment gérer l'après? Copier

"C'est un risque sanitaire secondaire. Il y a des dépressions qui se fabriquent au moment on parle..." Isabelle Vautrin Psychologue