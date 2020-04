Confinement : France Bleu connecté et solidaire

Devoirs à la maison en prenant ses cours sur l'ordinateur, télétravail, séance "Skype" ou "Facetime" pour se voir et se parler à distance, réunions sur "Zoom" ou "Teams", jamais l'informatique et les moyens modernes de communication n'ont été à ce point sollicités. C'est dans ce contexte que l'on souhaite que tout marche comme sur des roulettes. Isabelle Wagner a Invité Nicolas Rechenmann pour qu'il puisse répondre à vos questions dans "La vie en Bleu le mag".

Avant tout, garder le contact

Se parler au téléphone, on le fait depuis très longtemps. Depuis les début des années 2000 on peut également converser en vidéo avec n’importe quelle personne sur la planète. Ca peut être anecdotique en temps normal, mais ça prend une valeur toute nouvelle quand on est physiquement coupé de ses proches, de ses amis ou de sa famille. Nicolas Rechenmann explique de façon très simple les divers outils qui nous sont proposés dans ce domaine, au micro d'Isabelle Wagner dans "La vie en Bleu le mag".

"On me propose de faire un duo visuel avec ma mère qui est en Ehpad mais je ne sais pas quelle est la technique à suivre" Pascal de "Les Eysies de Tayac" en Dordogne

Même s'il est toujours possible de commander sur le net, rames de papier, ou cartouches d'encre, on se dit très justement que ça n'est vraiment pas le moment d'avoir des soucis de ce coté la. Que faire par exemple quand votre ordinateur ne cesse de vous répéter qu'il faut changer la cartouche jaune ? c'est précisément ce qui arrive à Christiane qui habite "Le Tourne" en Gironde.

Du bon usage d'un ordinateur

L’ordinateur est présent au travail et dans beaucoup de foyers. Nous sommes nombreux à passer plusieurs heures face à un écran et un clavier pour différentes raisons citons le travail, les loisirs, le divertissement, le surf ou encore la création. Face à un ordinateur, il est important de bien s’installer pour éviter les mauvaises postures. Elles concernent les jambes, le bassin, les bras, le dos ou encore la nuque. En plus de ces conseils liés à l'ergonomie, Nicolas Rechenmann vous livre quelques astuces personnelles.

