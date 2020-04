Confinement : Les nouvelles habitudes en Gironde et Dordogne en matière de consommation

Les modes de consommation sont bouleversés en ces temps de Covid-19. La fermeture des marchés, dans leur grande majorité. la livraison à domicile et à la vente directe, qui se multiplient en Nouvelle Aquitaine. Les grands gagnants sont les supérettes, supermarchés et hypermarchés où la parfois, on assiste à certaines scènes surréalistes.

Des pâtes pour tenir une année entière!

La psychose autour du coronavirus semble progresser un peu plus chaque jour en France et Nouvelle Aquitaine . Et cela se voit clairement dans les rayons de certains supermarchés. Peut-être avez-vous eu vous-même du mal à trouver des pâtes, des boîtes de sardines ou de l'eau en bouteille ? Les ventes de pâtes alimentaires et de conserves de poissons ont explosé. Yves Puget , du magazine LSA et du site isaconso.fr pointe du doigt les comportements irrationnels au micro France Bleu d'Isabelle Wagner dans "la Vie en Bleu le mag".

"Il y a eu des comportements assez étranges, j'ai envie de dire, je leur souhaite bon courage car ils vont en manger des pâtes" Yves Puget du Magazine LSA

Rayons vides © Getty - Andrew Merry

On observe la même tendance à la hausse pour d'autres catégories d'aliments : + 70 % pour les céréales du petit déjeuner, + 50 % pour le riz et la purée par exemple. Mais aussi + 40 % sur les huiles et les eaux en bouteille, ou encore les conserves de légumes comme les boîtes de haricots verts. Devant une telle frénésie ou fièvre acheteuse, Jean-François de "Les Eglisottes-et-Chalaures en Dordogne, témoigne.

"Moi ce qui me désespère c'est de voir des gens qui se jettent sur les aliments" Jean-François de "Les Eglisottes-et-Chalaures

Fournitures scolaires, c'est parfois plus compliqué

Avec la multiplication des cours qui se font désormais à la maison, les fournitures peuvent venir à manquer dans le foyer. les imprimantes personnelles fatiguent, les ramettes de papier arrivent à épuisement et de coté la, ça n'est pas toujours si simple de trouver rapidement la solution.

"On envoie beaucoup de documents, et on ne trouve plus d'imprimantes rapidement pour répondre au besoin des enfants" Geneviève enseignante à Bordeaux

Avec le personnel des magasins , pratiquons le S.B.A.M.

Devant le comportement parfois peu civil de certains d'entre nous, Yves Puget rappelle , que même en temps de crise voire même surtout en temps de crise, des règles de politesse et de bienveillance sont les bienvenues. Il nous redit au passage à quoi correspondent ces 4 lettres : S.B.AM. Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci. Ce sont des règles appliquées par les caissières de supermarchés par exemple...à nous d'en faire autant.