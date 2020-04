Confinement : pas question de s'ennuyer!

En pleine crise du Covid-19, les générations se retrouvent à la maison et parfois c'est l'occasion de jouer à nouveau ensemble. Pour nous aider à passer le temps de la meilleure des façons Isabelle Wagner a invité Dorothée Cayre et Marion Stauri de Môm'Bordeaux.

Tout au long de l'année Môm’Bordeaux qui se trouve 11 Cours Louis Fargue, à Bordeaux propose un mode de garde complet pour les 4-11 ans les soirs (20h), mercredis et vacances scolaires : sorties d’école, goûter, aide aux devoirs, ateliers artistiques. "Môm'Bordeaux est un accueil artistique où les enfants peuvent venir découvrir tous les domaines, c'est un lieu où l'on déploie une pédagogie par les arts, qui met les enfants en capacité d’agir. En plein confinement Isabelle Wagner pour "La Vie en Bleu le mag" a sollicité Dorothée Cayre et Marion Stauri pour qu'elles nous livrent leur conseils d'animation.

L'imagination au pouvoir

Pour Dorothée Cayre, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des tonnes de jeux de société sous la main pour ne pas s'ennuyer. Une simple feuille de papier et un crayon et on refait des "cadavres exquis" jeu inventé par les surréalistes.

"C'est un jeu qui consiste à dessiner ou a écrire collectivement sans que l'on puisse voir ce qui a été écrit ou dessiné avant nous." Dorothée Cayre de Môm'Bordeaux

Cadavre exquis - France Bleu

Faire appel à nos souvenirs...à quoi jouait -on enfant?

Confinés, comment occuper ses journées et surtout comment occuper les enfants si on ne veut pas qu'ils passent l'essentiel de leur temps devant un écran. Il y a plein de possibilités : ressortir les vieux jeux de société du placard. Certains comme le Mille Bornes ou le Monopoly sont indémodables, mais aussi retrouver sa propre âme d'enfant.

"On peut faire des maracas avec des bouteilles et des nouilles dedans, construire un cabane en tendant un plaid entre deux chaises..." Denise de Périgueux

Faire des cabanes dans le salon © Getty - White Packert

Pour Dorothée Cayre et Marion Stauri de Môm'Bordeaux la période que l'on vit, même si elle est un peu compliquée doit être l'occasion de s'autoriser plein de choses nouvelles : peindre sur les vitres ( avec de la peinture qui s'efface), faire des coloriages ou même encore improviser un concert de musique au beau milieu de la cuisine. C'est en tout cas la proposition osée de Marion Stauri.

Concert improvisé pour deux casseroles © Getty - Thomas Northcut

Le 13 mars suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour faire face à la crise de Covid-19, Môm'Bordeaux a fermé son antenne jusqu’à nouvel ordre. Mais chaque jour via la page facebook et une fois par semaine via un mailing, Môm'Bordeaux partage idées, conseils et autres astuces afin que le temps de confinement se déroule au mieux pour tout le monde.