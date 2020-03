Coronavirus : Le confinement ne doit pas empêcher le don du sang

Avec l'installation du confinement, l’Etablissement français du sang (EFS) a craint de manquer soudainement de sang. Des appels au don ont été lancés, notamment par le Premier ministre Edouard Philippe et par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un appel qui , chez nous, en Nouvelle Aquitaine, semble avoir été bien entendu. Bien sûr en période de crise du coronavirus, les précautions en matière d'hygiène sont multipliées comme le souligne le Docteur Michel Jeanne , biologiste médical à l'établissement Français du Sang.

Coronavirus : Faut il craindre une transmission par le sang ?

A l'heure où le sang pourrait venir à manquer, les donneurs réagissent. Ca n'empêche pas un certain nombre de questions, dont sans doute la principale : donner son sang , est ce un risque pour soi-même ou pour les futurs receveurs en cette période de covid-19.

Le Coronavirus se transmet il par le sang ? Copier

"Les porteurs sains du coronavirus sont-ils diagnostiqués avant de donner leur sang" Monique

Don du sang : les Néo-Aquitains généreux et solidaires

En Nouvelle Aquitaine , comme partout en France les donneurs sont très solidaires et réagissent, comme à chaque fois qu'il y a des événements dramatiques. L'Etablissement Français du Sang appelle les citoyens à continuer à donner leur sang. Même en période de confinement, ce déplacement est autorisé au motif “d'assistance aux personnes vulnérables”. Le Docteur Michel Jeanne, spécialiste en hémobiologie et spécialiste des transfusions revient sur la solidarité des donneurs au micro France Bleu Gironde de Rodolphe Martinez.

Les dons reprennent grâce à l'élan solidaire des donneurs Copier

"10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir l’ensemble des besoins sur le territoire, où en sommes nous Docteur Michel Jeanne ?" Rodolphe Martinez

Donner son sang est utile, donner son sang est nécessaire . Vous trouverez sur Internet l'établissement le plus proche de chez vous. Appelez-les au préalable pour prendre rendez-vous, puis allez-y, sans faire de détour et en respectant les gestes barrière (masque si possible, gants, distance d'au moins un mètre entre les autres et vous). Une fois sur place, pas d’inquiétude, le personnel de collecte est masqué et les distance de sécurité sont tout à fait respectées . Cela dit tout le monde en peut pas donner.

Jusqu'à quel âge peut-on donner son sang? Copier

"J'ai 71 ans, est ce que je peux encore donner mon sang ?" Marie de Cubzac-les-Ponts