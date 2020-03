Coronavirus : Le Docteur Bernard Plédran de MG France fait le point au jour 3 du confinement

Vérités et contre-vérités concernant le covid-19

Depuis des jours, les personnels soignants dénoncent le manque de masques de protection dont ils ont besoin pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Dans son bilan du jour, Jérôme Salomon directeur général de la Santé , a appelé les Français à donner leurs masques à ceux qui en ont véritablement besoin, les soignants. Le Docteur Bernard Plédran, médecin généraliste à Bordeaux( du syndicat MG France), invité d'isabelle Wagner dans "La vie en bleu Le mag" évoque ce qu'il considère comme un scandale.

" J'aurais voulu savoir pourquoi les aides à domicile ont été oubliées du protocoles de santé" ? (Sophie , aide à domicile)

Douze heures sur les surfaces métalliques, six heures sur les vêtements, neuf jours sur le bois… La durée de survie du Covid-19 sur les surfaces inertes et les objets suscite beaucoup d’interrogations sur les réseaux sociaux. "Sur des surfaces métalliques, il survit 12 heures !", peut-on notamment lire sur Twitter. Les chiffres avancés ne sont pas tous fondés et les études n'arrivent pas toutes au même résultat. Le Docteur Bernard Plédran nous livre quelques informations utiles.

"Le pharmacien par exemple nous a laissé des produits sur un pilier , dans le jardin, mais les colis ne sont ils pas contaminés" ? (Annie de Mérignac)

Si le test au coronavirus se révèle positif, la décision d’orientation est prise par l’infectiologue référent. Si le patient ne manifeste aucun symptôme grave, il pourra être renvoyé chez lui avec une surveillance médicale à distance. Cependant, si ce dernier présente un état préoccupant, il sera pris en charge par un établissement de santé de référence sélectionné par l’Agence régionale de santé (ARS).

"Si on est détecté contaminé au coronavirus, est ce qu'on est systématiquement hospitalisé" ? ( Claudine de Listrac Médoc)

Coronavirus, la Nouvelle Aquitaine relativement épargnée pour l'instant

Avec 35 nouveaux cas en 24h, l’ARS Nouvelle-Aquitaine recense 242 malades dans la région. Un foyer touche un Ehpad. Plus de 1000 personnes contact sont suivies

Dans la journée du 17 mars, 35 nouveaux cas de Coronavirus Covid-19 ont été confirmés en Nouvelle-Aquitaine. Cela porte à 242 le nombre de cas confirmés dans la région. Autour de chaque cas confirmé Covid-19, des investigations sont menées par Santé Publique France pour recenser la liste des personnes contacts ayant un risque de développer la maladie.

Une fois celles-ci identifiées, l’ARS ( Agence Régionale de Santé) assure le suivi de ces personnes afin de leur donner les consignes d’isolement avec délivrance d’un arrêt de travail si nécessaire, ainsi que les conseils pour une auto-surveillance de l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.

Pour 242 cas confirmés, un lien direct avec 1113 personnes contacts a été établi. Un travail conséquent qui a permis de repérer de potentiels futurs cas confirmés et de ralentir la propagation de la maladie.