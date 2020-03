Coronavirus : Philippe Loiseau président de la CPME 33 répond aux questions des chefs d'entreprises

Covid-19 : Chantiers à l’arrêt, boutiques fermées, villes et villages vidés de leurs habitants. Les professionnels sont inquiets et les questions sont nombreuses. Isabelle Wagner reçoit dans « La vie en bleu », Philippe Loiseau, Président de la CPME Gironde qui accompagne les TPE & PME.

Face à l'épidémie de Coronavirus, pour soutenir et conseiller ses adhérents, la CPME Gironde a mis en place une cellule de crise et un numéro d’appel unique, le 05 57 54 20 95. Bernard Loiseau, son président est l'invité de "La vie en bleu, le mag" avec Isabelle Wagner.

Une situation de crise extrême pour les entreprises

« Comment vais-je faire pour faire face aux charges alors que j’ai dû cesser mon activité » ? (Philippe, artisan à Bergerac)

Interruption d’activité, salariés au chômage partiel, perte nette de chiffre d’affaire, le Gouvernement vient d’annoncer toute une série de mesures pour venir en aide aux entreprises, avec notamment le report de toutes les charges fiscales et sociales dues. Les factures d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que les loyers sont suspendus et un fonds de solidarité d'un milliard d'euros va être débloqué pour soutenir les micro-entrepreneurs, les petites entreprises et les indépendants, qui font moins d'un million de chiffre d'affaires.

« Ma trésorerie est à 0… Les banques vont elles nous suivre » ? (Anne, commerçante à Arcachon)

Autres mesures bancaires : la mise en place de procédures accélérées d'obtention de crédit - dans un délai de 5 jours - pour les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie. Les PME pourront également bénéficier d'un report des remboursements de crédit jusqu'à 6 mois, avec la suppression des pénalités et coûts additionnels liés à ces reports d'échéance.

Création d’un fonds pour les entreprises

A l'issue d'une réunion des Régions de France avec le Premier Ministre, Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, a confirmé la participation de la Région à hauteur de 20 millions d'euros au fonds national de solidarité cogéré par l'Etat et les Régions (1 milliard d'euros) au profit des très petites entreprises impactées par la crise du Coronavirus. Celles, les plus impactées, dont le chiffre d'affaires est de moins de 250 000 euros, recevront d'ici à la fin du mois une aide forfaitaire automatique de 1500 euros. Pour plus d’informations : entreprises.nouvelle-aquitaine.fr