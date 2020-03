Coronavirus : trier, ranger, mettre de l'ordre quand on est confiné

Avec le confinement, nous avons enfin le temps de nous attaquer à des taches que l'on repousse toujours au lendemain. Et si on faisait place nette , en triant papiers administratifs et photos de famille. Avec Elodie Boulard la Fée du tri , invitée d'Isabelle Wagner.

Trier, un bon rempart contre le stress!

Que faire de ses déclarations d'impôts, combien de temps faut-il garder sa fiche de paie ? Si vous ne disposez pas de coffre-fort numérique, vous avez sans doute amassé des tonnes de papier administratifs. Cette période de confinement peut être l'occasion de les ranger et de les trier ! Saviez-vous que vos factures d'eau de gaz et d'électricité doivent être gardées 5 ans ?

Le site officiel de l'administration française vous informe sur les durées minimales de conservation de documents et Elodie Boulard, la Fée du tri vous donne quelques astuces.

A quel moment jeter les vieux papiers administratifs ?

" J'ai du mal à jeter extraits de compte , talons de chèque etc..." Madeleine de Bordeaux

Elodie Boulard maitrise l’art de ranger et d’organiser sa maison, son bureau ou son dressing, mais aussi son quotidien. Un seul but, le rangement efficace pour se simplifier la vie. Un environnement serein et calme, où chaque chose est à sa place. Ce temps de confinement qui nous est donné mais qu'on n'a pas souhaité, il faut essayer de le transformer en quelque chose de positif. Et si on plongeait dans la malle aux souvenirs ou plutôt dans le carton à photos pour refaire en images notre arbre généalogique!

Trier des photos de famille c'est refaire notre histoire

"Maintenant quand je regarde les photos , je sais qui est qui, car certaines sont très anciennes" Janine de Périgueux

En cette période troublée, il y a comme une envie de remettre de l'ordre dans nos vies , et face à ce qui nous échappe , l'envie d'agir sur ce que l'on peut changer, d'où l'idée de trier, ranger, ordonner. Pour nous guider, sur ce chemin la Fée du tri est la bienvenue.