Covid-19 : les applications au service du divertissement et de la santé

StopCovid : l’application mobile destinée à tracer les contaminés

Le Président de la République Emmanuel Macron a donc annoncé que la France allait, comme d’autres pays, se doter d’une application mobile de traçage des contacts pour permettre le suivi des personnes infectées et prévenir les gens avec qui ils auront été en contact. Baptisée « StopCovid », les fonctionnalités de cette application sont encore imprécises et nul ne sait à quelle date celle-ci sera disponible. Dans un communiqué de presse commun, Apple et Google annoncent qu’ils mettront, courant mai, à disposition des développeurs et des différentes autorités de santé publique, une appli de « contact tracing » pour lutter contre l’épidémie. Les deux géants de la Tech travaillent ainsi main dans la main pour rendre cette application intéropérable. Un smartphone sous Android pourra donc communiquer avec un iPhone. Dans "la Vie en Bleu le mag" sur France Bleu , Isabelle Wagner a demandé son avis à un spécialiste des applications Arnaud Hacquin.

Arnaud Hacquin évoque l'application StopCovid Copier

"Elle a une utilité. Dans les pays qui l'ont mise en place, elle a permis de contrôler le déploiement de l'épidémie" Arnaud Hacquin

StopCovid © Getty - SOPA Images / Contributeur

Des visioconférences et des jeux

Des mesures de confinement sont appliquées aux quatre coins du monde en raison de l’épidémie du coronavirus. Ainsi, les entreprises doivent trouver des moyens de poursuivre leur activité quand cela est possible, notamment via le télétravail. Et pour les particuliers les outils sont souvent les mêmes , beaucoup privilégient des applications de visioconférence destinées aux professionnels. Les applications les plus téléchargées pour des visioconférences professionnelles sont Zoom Cloud Meeting, Google Hangout Meeting et Microsoft Teams. On ne compte plus par exemple le nombre d'apéritifs entre copains qui se font grâce à Zoom. Autres grands gagnants dans le contexte actuel : les développeurs d'applications de jeux.

Arnaud Hacquin évoque Les applis les plus utilisées actuellement Copier

" les applications - visio - vont nous permettre de faire les fameux visio-apéros ou corona-apéros" Arnaud Hacquin

Le lien grâce aux apllications © Getty - Andy Cross / Contributeurndy Cross / Contributeur

En quelques semaines, Zoom est devenu une application star pour organiser des réunions en visio avec le développement du télétravail. Un succès fulgurant faisant passer l’entreprise de 10 millions de participants à la fin 2019 à 200 millions au mois de mars. A cet engouement s’ajoute maintenant des questions autour de la sécurité et de la confidentialité de la solution. C'est en toux cas la question que se pose Julia de Périgueux.

A propos de Zoom et de confidentialité Copier

"Ma question est la suivante : on me conseille de prendre Zoom, mais j'ai vu que ça n'était pas recommandé pour des questions de confidentialité" Julia de Périgueux