Déplacements : ce qui est autorisé , avec la Colonelle Olivia Poupot

Coronavirus: toute sortie doit être justifiée

Attention, toute sortie n'est pas autorisée, même si vous êtes pourvu d'une attestation de déplacement dérogatoire. Votre excursion doit correspondre à un déplacement dit nécessaire : aller au travail si le télétravail n'est pas possible (justifié par votre entreprise), effectuer des "achats de première nécessité", ou encore sortir pour des motifs de santé, pour porter assistance aux personnes vulnérables . c'est le cas évoqué ici par Philippe de Mérignac. Réponse de la Colonelle Olivia Poupot qui dirige le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Gironde.

Porter assistance à une personne vulnérable

"Je dois faire un déplacement pour apporter de l'alimentation et des produits pharmaceutiques a une personne potentiellement atteinte par le coronavirus" Philippe de Mérignac

"Nous devons limiter au maximum nos déplacements. Même dans ces circonstances dramatiques comme le décès d'une connaissance. Concrètement , seuls les très proche du défunt peuvent se rendre aux obsèques, qui ne peuvent rassembler plus de 20 personnes. Les crémations se déroulent à huis-clos, seuls les membres de la famille sont autorisés à entrer. Les inhumations dans les cimetières se font en nombre restreint, pas plus de dix personnes. Il n'y a pas de " registre de condoléances, pas de bénédiction du corps et pas de contact physique. A la messe, une chaise sur deux est occupée. Dans ces conditions, difficile de se rendre au cimetière pour simplement visiter la tombe d'un défunt.

Se rendre sur la tombe d'un proche

"Je voudrais savoir si je peux me déplacer jusqu'au cimetière pour aller sur la tombe de mon mari" Liliane à Andernos

En cette période d'épidémie de coronavirus, les animaux de compagnie ne sont pas oubliés. Il est possible de les sortir, de leur acheter de la nourriture et même de les faire soigner s’il y a urgence. Pour les adoptions, en revanche, il faudra attendre. Les vétérinaires assurent la permanence des soins, mais seulement s'il y a urgence. Ils continuent aussi de vendre de la nourriture ou de fournir des médicaments.

Faire soigner son animal de compagnie