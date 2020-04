Le Conseil en Evolution Professionnelle durant le confinement

Le confinement pousse les actifs à l'introspection et ils sont nombreux à appeler les conseillers pour faire le point sur leur situation professionnelle. Gérald Maury, Directeur du CIBC33 (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences de la Gironde) répond aux questions d'Isabelle Wagner.

Tout actif, salarié, indépendant, demandeur d’emploi ayant un activité, porteur de projet, quels que soient sa durée de travail et son statut…peut bénéficier gratuitement d’un CEP (conseil en évolution professionnelle). Si vous êtes déjà accompagné par Pôle Emploi, l’APEC, Cap Emploi ou la Mission Locale, vous pouvez contacter votre conseiller pour bénéficier du service. Bon à savoir : vous pouvez conserver votre conseiller en évolution professionnelle lorsque vous changez de statut en cours d’accompagnement (fin de CDD, fin de missions intérimaires, démission,…). Pour nous éclairer sur le travail des conseillers, l'invité d'Isabelle Wagner dans "La vie en Bleu le mag" est Gérald Maury Directeur du CIBC 33. Le CIBC 33 vous accompagne partout en Gironde, quelle que soit votre situation professionnelle, dans l’élaboration de stratégies individuelles adaptées. Il sait également vous entourer si vous êtes une entreprise qui souhaite mettre en place des actions collectives en interne. Pour toute demande un seul numéro non surtaxé : 09 72 01 02 03.

"Nous vivons un temps suspendu et ce temps suspendu fait naître des interrogations sur son métier, et la quête du sens revient" Gérald Maury Directeur du CIBC33

Avec le confinement nous vivons une période à la fois étrange et exceptionnelle. Pour certains , ce n'est qu'une parenthèse avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Pour d'autres cela peut être un moment de remise en question, notamment au niveau professionnel. Changer, c'est toujours une façon de repartir sur de nouvelles bases même si cela peut faire peur. Certains ou certaines n'ont pas eu peur de changer, parfois plusieurs fois au cours d'une vie, c'est le cas de Marie qui témoigne sur France Bleu depuis Bertric-Burée en Dordogne.

" A 3 reprises dans ma vie j'ai eu envie de changement. A ceux qui me disent - J'ai envie de changer- je dis tout est possible" Marie de Bertric-Burée

La Validation des acquis de l'expérience

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Martine d'Eysines en Gironde est justement en train d'effectuer cette démarche et se demande si elle peut recevoir une aide financière dans ce cadre précis.

"Il y a des aides possibles en Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional permet un appui financier pour vous accompagner à l'écriture de votre dossier" Gérald Maury Directeur du CIBC 33