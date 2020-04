Les Librairies Indépendantes de Nouvelle Aquitaine durant le confinement

Conformément aux mesures annoncées ces derniers jours, les librairies indépendantes du pays ont provisoirement fermé leurs portes. Isabelle Wagner a convié dans "La vie en Bleu , le mag" Hélène des Ligneris de "La Machine à Lire" à Bordeaux et Sabine Agraffel de "Des livres et Nous" à Périgueux.

Afin de respecter les décisions gouvernementales et de garantir la sécurité de chacun, les librairies indépendantes de Nouvelle Aquitaine ont fait le choix de suspendre leur service de réservation de livres en ligne. On peut profiter de cette période pour se retrouver, passer du temps avec ses proches, relire nos romans préférés, et en cas de fringale de lecture , le site des librairies indépendantes en Nouvelle Aquitaine propose la vente de livres numériques avec la possibilité de choisir à quelle librairie votre achat sera attribué. Dans quelques semaines ces petits commerces auront plus que jamais besoin de vous, de votre soutien, pour continuer à être à leurs côtés , comme le souligne Hélène des Ligneris de "La Machine à Lire " 8 Place du Parlement à Bordeaux. C'est au micro France Bleu d'Isabelle Wagner.

La situation des librairies indépendantes pendant et après le confinement Copier

"Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je lance un appel solennel à nos amis lecteurs : ne nous abandonnez pas!" Hélène de Ligneris - Machine à Lire -

La machine à Lire librairie © Radio France - France Bleu

Pour Sabine Agrafell de la librairie" Des Livres et Nous" à Périgueux et Hélène des Ligneris de la Librairie "La Machine à lire " de Bordeaux, même combat : tenir et redémarrer un jour, retrouver la présence des lecteurs en librairie, le goût des discussions, des conseils qu'on échange. Un conseil de lecture justement , celui de Sabine Agrafell , un choix judicieux et d'actualité , l'essai de Mona Chollet "Chez soi" paru aux éditions Zones .

Sabine Agrafell parle du livre de Mona Chollet "Chez soi" Copier

"Elle explique comment la maison, peut être vécue comme une base de retranchement dans la vie normalement speed que nous vivons" Sabine Agrafell

Essai de Mona Chollet "Chez soi , une odyssée de l'espace domestique" - France Bleu

Après le coup de coeur de Sabine Agrafell "Chez soi" , on retrouve celui d'Hélène des Ligneris "Etés Anglais" signé Elizabeth Jane Howard. Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l’arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Premier tome d’une saga en cinq volumes, cette fresque familiale profondément humaine, où les enfants occupent une place de choix, se révèle addictive dès les premières pages.

Le conseil lecture d'Hélène des Ligneris "Etés Anglais" d'Elisabeth Jane Howard Copier

"On a plus ou moins d'affinités avec tel ou tel personnage , j'avoue que j'ai été complètement happé par ce livre..." Hélène des Ligneris

"Etés Anglais" d'Elisabeth Jane Howard - France Bleu

Allez, un dernier conseil en image avec la libraire Sabine Agrafell de la librairie "Des livres et Nous" à Périgueux.