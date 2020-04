Nos cheveux! comment éviter les grosses bêtises grâce aux conseils du coiffeur star David Lucas

Au fur et à mesure que les jours passent, on est tous atteints du syndrome Tom Hanks dans «Seul au monde» c'est à dire le syndrome de ceux qui ont abandonné l'idée de se coiffer. Comment faire? Isabelle Wagner a demandé son avis à un pro , coiffeur des stars et star à sa façon David Lucas.

Ce que l'on peut faire soi-même...ou pas!

David Lucas brille au firmament du monde la coiffure. Natif du bassin d'Arcachon, il s'est hissé au sommet de son art en à peine 10 ans. En 2010, il ouvre son premier salon appartement à Paris près de la place Vendôme, puis ouvrira successivement des salons au Pyla à l'hôtel Ha(a)ïtza, à l'hôtel de Crillon à Paris, puis à Bordeaux avec Sarah Lavoine et enfin s'associe à l’hôtel Intercontinental toujours à Bordeaux . Mais aujourd'hui, en pleine période de confinement c'est moins le coiffeur star qu'Isabelle Wagner a invité dans la Vie en Bleu le mag , que le pro du cheveu capable de dispenser de bons conseils.

Peut-on faire une permanente soi-même à la maison ?

"J'en peux plus d'être coiffée comme je suis et je me dis qu'à la reprise je vais devoir présenter une tête plus avenante, et j'ai commandé un kit permanente" Martine de Queyrac en Gironde

Les conseils du pro durant le confinement

En toute logique pour la plupart d'entre nous, avec le confinement, même si on continue à travailler et à avoir diverses activités, on a tout de même gagné du temps. Et pour le coiffeur David Lucas ça serait dommage de ne pas mettre ce temps à profit pour soigner ses cheveux. C'est ce qu'il explique ici au micro France Bleu d'Isabelle Wagner.

Les conseils de soin de David Lucas

"On a du temps, autant en profiter pour soigner son cuir chevelu et faire une cure qui va traiter et soigner les cheveux secs" David Lucas, Coiffeur

Pour en savoir un tout petit peu plus sur cet artiste et artisan coiffeur David Lucas, rendez-vous ci dessous. Tenez bon! les coiffeurs reviennent Bientôt!