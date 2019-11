Un trek 100% féminin dans le désert marocain au profit de deux associations

Trois mamans viennent de participer au "trek rose trip" pendant une semaine au Maroc dans le but de récolter des fonds pour deux associations, "Cancer du sein parlons-en" et "Enfants du désert". Une aventure humaine pour le challenge et pour une bonne cause.

"Walking mums" est une association lancée en début d'année par trois copines, Natacha Cattane, Christelle Sevellec et Sandra Redon-Tinga. L'objectif est de soutenir des causes féminines qui leur sont chères, comme le dépistage du cancer du sein et la défense de l'éducation pour les enfants. Ces trois mamans, dont deux girondines, ont décidé de participer à un défi d'orientation 100% féminin en plein désert marocain, du 31 octobre au 5 novembre, pour récolter des fonds, donner de la visibilité aux causes qu'elles défendent, et vivre une aventure en commun. Loin de l'automne frais et humide, elles ont affronté un climat difficile, avec des températures proches de 50° en journée.

Les "Walking Mums" s'étaient bien préparées et ont terminé à une belle 37e place sur plus de 80 groupes participants en catégorie intermédiaire. Elles ont parcouru entre 18 et 20 km par jour en moyenne, et s'en sont bien sorties avec leur boussole, puisqu'elles n'ont pas trop pris de retard. Contrepartie fabuleuse de ce défi physique, les paysages du désert.

Ces trois mamans ont réussi leur défi et pu faire des dons aux deux associations qu'elles soutiennent, "Cancer du sein parlons-en" et "Enfants du désert". Une aventure qui devrait se poursuivre avec d'autres actions pour récolter des fonds, et probablement d'autres défis.