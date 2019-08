Comment éliminer le liseron

"Mon jardin est couvert de liseron. Comment s'en débarrasser?" Camille de Cournon (63)

A part l'arrachage, il n'y a pas de méthode pour éliminer le liseron.

Il faut faire attention car la racine souterraine est assez importante. Il faut donc utiliser un outil qui soulève légèrement la terre. Et il faut arracher tout doucement toute la racine.

Lionel Desbordes, expert jardin de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Si on 'arrache pas les racines correctement, le liseron repousse très rapidement

Dans un potager, ou tous les endroits où l'on peut mettre un paillage, cela est efficace contre les mauvaises herbes et le liseron.

Mais ce qui est très important c'est de bien arracher la racine. Si on passe juste un coup de binette, on l'enlève effectivement mais une semaine après le liseron revient! Et en plus quand il revient sa racine est plus vigoureuse!

Si je plante de la moutarde, cela va éliminer le liseron? - Solange.

Si vous plantez de la moutarde cela ne va pas éliminer le liseron mais cela va couper le cycle du liseron. La moutarde va tellement occuper le terrain que le liseron aura du mal à se développer. Donc pour éviter d'être envahi par le liseron à l'automne, cela peut être une bonne alternative sur les parties du potager déjà récoltées.

Les engrais verts c'est très bien. Ils protègent le sol. Et en plus de l'enrichir, ils évitent la prolifération des mauvaises herbes.

Emission animée par Mylène Baganas