Les experts : Amour et rencontres d'âmes : les reconnaître, les comprendre et s'apaiser

Avez-vous déjà ressenti des sentiments puissants pour quelqu’un, parfois un mélange d’attraction et de répulsion, que ce soit dans la sphère amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle ?

Kristina Luzi reçoit : Cécile Cloulas - psychologue diplômée d’État et hypnothérapeute. Fondatrice et directrice d’un institut d’études qualitatives, elle décrypte depuis plus de vingt ans les mécanismes psychologiques en jeu dans notre comportement.