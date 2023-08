Les experts : épiceries de proximités, entre tradition et modernité

Des commerces de plus en plus fréquentés

Ces commerces font partie des lieux importants pour faire vivre nos villages, les épiceries de proximités sont, en effet, utiles pour les habitants qui n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer vers des commerces de plus grande envergure en dehors de leurs villages. Vente de produits d’alimentation de base, produits d’hygiène, mais pas que, puisque, en plus de leur rôle traditionnel, des épiceries de villages proposent également des produits plus rares qui ne se vendent pas partout : de la décoration, des bijoux artisanaux, le tout également disponible en ligne. Ces commerces vont vers une évolution de leur caractéristique de bases, entre tradition et modernité et ça marche ! Frédérique Julien Arrighi, qui est à la tête de l’épicerie In Paese au cœur du village de Vescovato, parle de ce phénomène.