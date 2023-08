Les experts : l'association PHYTOS

Une aide pour tous

L'association PHYROS a été créée pour venir en aide aux personnes à mobilités réduites ainsi qu'à leur famille en les aidant à retrouver confiance et confort de vie sociale, personnelle et professionnelle par le biais de séances gratuites de PNL, Hypnose Ericksonnienne, Relaxologie et Sophrologie. Egalement les guider et les orienter dans leurs démarches administratives vers les différents centres et organismes spécialisés.