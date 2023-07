Les experts : La mode éco-responsable

Comment s'habiller sans avoir d'impact néfaste sur la planète ?

De plus en plus présent dans les débats d'actualité, mais un peu compliqué à définir, comment adopter un geste écologiste tout en faisant du shopping ? Se tourner vers une mode éco-responsable. Qu'appelle-t-on une marque éco-responsable ? À quoi faut-il prêter attention au moment d'acheter un nouveau vêtement ? On fait le point avec notre experte du jour, Ines Bensalah, créatrice.