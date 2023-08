Les experts : Tatouages, bons gestes à adopter et pièges à éviter

Des règles à respecter !

Après quelques dizaines d’années passées en aillant une mauvaise réputation, le tatouage et de plus en plus démocratisé et de plus en plus de personne se laissent tenté par ce marquage de la peau, que cela ne soit par esthétisme ou pour graver symboliquement quelque chose sur leur peau voire pour une reconstruction.

Attention, cela ne se fait jamais à la légère, il faut toujours bien y réfléchir à l’avance, mais aussi savoir vers quel professionnel se tourner à fin que toutes les règles soient respectées et qu’il puisse aussi vous donner la bonne marche à suivre une fois le tatouage réalisé. Hygiène, bon matériel, respect des dessins à tatouer, Marielle Bastaert, alias Mademoiselle Germaine, tatoueuse ajaccienne nous des gestes à adopté et des pièges à éviter.