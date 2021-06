Les experts : Julien Amrhein & Laetitia Graziani de la CPAM

Focus sur les services à l'attention des publics les plus précaires : les principaux dispositifs de l'Assurance Maladie à destination des plus personnes fragiles.

Julien Amrhein, responsable du Pole Solidarité de l'Assurance Maladie de Corse du Sud et Laetitia Graziani, chargée de communication de la CPAM de Haute Corse évoquent la Plateforme de lutte contre le renoncement aux soins et aux droits, la Complémentaire Santé Solidaire et l'Action Sanitaire et Sociale.