2001, un concert d'Elton John en Périgord

« Sir » Elton John choisit la ville de Bergerac pour donner son unique concert d’été sur le sol français.

Le journal La Dépêche écrit que si « L’annonce a de quoi surprendre, elle est pourtant tout ce qu'il y a de sérieux ».

Quand Daniel Garrigue, maire de Bergerac, rencontre, dans un restaurant, Chris Chapman, organisateur de tournées de célébrités, habitant à Saint-Avit-Sénieur, il lui souffle qu’il rêverait voir des stars sur scène à Bergerac, le Britannique lui répond qu’il est capable de faire venir Elton John. Le « pari fou » est lancé.

À peine un mois plus tard, l’avion de l’artiste se pose à Roumanières. Il est en pleine tournée mondiale, venant de Beyrouth et avant de se reproduire à Brême.

Production, organisation et équipes techniques ont réalisé l’impossible, le stade Gaston Simounet a été transformé en lieu de spectacle. Le jour J, ce sont trois cent cinquante personnes qui sont sur le pied de guerre pour accueillir les spectateurs.

Seul au piano, il se reproduit le 10 juillet 2001 devant douze mille fans et fait « un malheur », dixit Sud Ouest.

Pendant deux heures et quarante minutes, ces plus grands tubes résonnent sur le stade, de « Your song », son premier tube à « Candle in the wind », la chanson qu’il avait interprété lors des funérailles de la princesse Diana, en passant par « Nikita » ou « I’m still standing ».

« Merci Bergerac, see you soon », lance l’artiste avant de quitter la scène.