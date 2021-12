Christophe Traiteur en Franche-Comté, avec de la cuisine épicurienne

Passionné de gastronomie et épicurien convaincu, les voyages de Christophe à travers le monde lui ont permis de découvrir des saveurs locales et l’ont enrichi de nombreuses cultures gastronomiques.

Ces saveurs venues d’ailleurs, associées à des racines profondément franc-comtoises et un attachement à notre terroir sont l’essence de ce propose Christophe à travers des plats parfois traditionnels, parfois plus originaux et créatifs, mais toujours élaborés avec passion, amour des bons produits et une conscience éthique et responsable.

exemple de plat chez coté toque

Une démarche responsable et durable

À la recherche permanente de solutions packaging « eco-friendly » minimisant l’empreinte environnementale, Christophe essaie, au maximum, des contenants en verre, porcelaine ou autres matériaux récupérables et réutilisables.

L’ensemble des autres emballages est entièrement recyclé et recyclable.

Pour découvrir Christophe à travers Coté Toque c'est ici