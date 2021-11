Carole Boyer, auteure et interprète en Nord Franche Comté

Son premier album «Aficionada», essentiellement composé de reprises aux couleurs jazz et latin, sort en 2012.

Carole tourne son premier vidéoclip sur le titre « Dance me to the end of love » dans un club de jazz en Alsace.

Un voyage à Cuba riche d’aventures humaines et d’expériences musicales, donnera naissance en 2013 à son 2ème clip tourné dans les rues de la Habana Vieja sur les rythmes latinos de « ¿Dónde estás Yolanda ? ».

Carole prépare actuellement un 3ème album.

