Comédie du Petit Théâtre de Bourdeau et l'actu du Théâtre des collines d'Annecy

Le Festival d’art urbain à La Motte-Servolex et le festival Petit Patapon à Annecy

5 jours de fête avec des fresques monumentales et colorées d'un côté, des cabanes, des comptines et des spectacles jeune public de l'autre. On s'intéresse au festival d’art urbain à La Motte-Servolex et au festival Petit Patapon à Annecy.