Concerts à Malraux à Chambéry autour des Jeux vidéo et de Star Wars

Le Carnaval vénitien à Annecy et "Un garçon français" par Thomas Caruso Aragona

En costumes, et en musique ! Déambulez masqués sur le Pâquier, dans les Jardins de l’Europe, et dans la vieille ville d'Annecy les 3 et 4 mars, à l'occasion du Carnaval vénitien. Et écoutez le nouveau single de Thomas Caruso Aragona : "Un garçon français". What else ?