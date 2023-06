Immersion au cœur de la montagne avec les auteurs de l'été et la Fontaine de Siloé

La Fête de la musique 2023 avec Ethel, Radiomama et Has Been Players

La Fête de la musique ce mercredi 21 juin 2023 à Chambéry avec la chanteuse pop Ethel (20h Palais de Justice) et le groupe de power pop Radiomama (23h Hôtel de Ville). Et à Alby sur Chéran, ce sera reprise des années 60 et 70 avec le groupe Has Been Players. Enjoy :)