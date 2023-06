Jean-Michel Mattei, Phil Bouvier et Hubert Ledent dans "Un p'tit goût de reviens-y"

Le 9 juin à Bonneville et le 17 juin à Vacheresse : Jean-Michel Mattei joue son spectacle "Un p'tit goût de reviens-y", avec sur scène le champion du monde d'accordéon Phil Bouvier et le talentueux pianiste Hubert Ledent.

De gauche à droite : Hubert Ledent (pianiste et guitariste), Phil Bouvier (accordéon), Christine Martinez et Jean-Michel Mattei

Plus d'infos sur Jean-Michel Mattei ICI

Les invités loisirs du 16-18, sorties, loisirs, détente et bonne humeur !

Ecoutez l’émission en podcast !

Chaque jour, du lundi au vendredi, de 17h07 à 17h45, la bande des invités vous met de bonne humeur en sortant du travail ! Un organisateur d'événement vient en studio avec un témoin, ils interagissent avec un troisième invité emblématique local (comédien, humoriste, influenceur, chanteur, etc.).

En studio, nos invités partagent leur bonne humeur, leur énergie et leur actu. Tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie, on vous invite à sortir dans la bonne humeur, et on tisse des liens.

Retrouvez tous nos invités et réécoutez les podcasts ICI