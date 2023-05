La Nuit européenne des musées au Musée du docteur Faure à Aix les Bains

Aix les Bains, Ville d'Art et d'Histoire, ouvre les portes du Musée du docteur Faure à l'occasion de la Nuit européenne des musées samedi 13 mai. A découvrir la 2e collection la plus importante de France sur le sculpteur Rodin. Et les interludes musicaux du Festival d'art lyrique d'Aix les Bains.

Plus d'infos sur le Musée Faure ICI