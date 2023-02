La Régate des 3 châteaux au Bourget du Lac samedi 25 février 2023

Thomas Caruso joue dans "Cluster", et partage l'antenne avec la Turbine sciences à Cran Gevrier

L'auteur et comédien Thomas Caruso de la Comédie des Alpes joue "Cluster" samedi 4 et dimanche 5 février au Scarabée à Chambéry. Et on s'intéresse aussi aux enfants et aux vacances avec les forums et ateliers de la Turbine sciences à Cran Gevrier.