Le chanteur Tim O'Connor invite l'Irlande et la Savoie sur France Bleu

Spéciale Irlande avec le chanteur, guitariste, auteur et compositeur irlandais et savoyard Tim O'Connor, le grand flûtiste irlandais Paul Daly, en tournée en Savoie, et la Consule générale d'Irlande Ciara De Mora, à Chambéry pour célébrer les 50 ans de l'entrée de l'Irlande dans l'Union Européenne).

Plus d'infos sur Tim O'Connor ICI Plus d'infos sur le duo Tim O'Connor et Paul Daly ICI Pour suivre Ciara De Mora, Consule générale d'Irlande c'est ICI