Le Festival Cirq’ule à Chambéry et l'astrophotographie avec Camille Niel

Côté jour, des circassiens à Chambéry du 7 au 17 juin à l'occasion du Festival Cirq’ule. Côté nuit, découvrez la photographie de paysages nocturnes avec Camille Niel.

Les invités loisirs du 16-18, sorties, loisirs, détente et bonne humeur !

Chaque jour, du lundi au vendredi, de 17h07 à 17h45, la bande des invités vous met de bonne humeur en sortant du travail ! Un organisateur d'événement vient en studio avec un témoin, ils interagissent avec un troisième invité emblématique local (comédien, humoriste, influenceur, chanteur, etc.).

En studio, nos invités partagent leur bonne humeur, leur énergie et leur actu. Tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie, on vous invite à sortir dans la bonne humeur, et on tisse des liens.

