Le Festival d’art urbain à La Motte-Servolex et le festival Petit Patapon à Annecy

5 jours de fête avec des fresques monumentales et colorées d'un côté, des cabanes, des comptines et des spectacles jeune public de l'autre. On s'intéresse au festival d’art urbain à La Motte-Servolex et au festival Petit Patapon à Annecy.

Le Festival Petit Patapon à Annecy jusqu'au 29 avril Le 15e Festival Petit Patapon à Annecy est organisé par la MJC Archipel Sud. Un festival itinérant petite enfance à découvrir du 25 mars au 29 avril 2023. Plus d'infos sur Petit Patapon à Annecy ICI Festival d’art urbain à La Motte-Servolex du 25 au 29 avril Place Rémi Catin : pendant 5 jours, de nouvelles fresques sur les murs dédiés au street-art, des ateliers participatifs avec les habitants, des créations, et surtout une belle fête. Plus d'infos sur le Festival d’art urbain à La Motte-Servolex ICI

