Le Festival du premier roman à Chambéry avec Lectures Plurielles

Devenir guide du patrimoine, et "Un Baobab pour Bébé Rose" et "Too Cooleur" à l'honneur

Vous rêvez de devenir guide du patrimoine ? Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous proposent une formation. On accueille aussi "Un Baobab pour Bébé Rose" et "Too Cooleur" pour des animations culturelles et solidaires les 7 et 8/05 à Chambéry. Entre loto, repas, soirée, boum sénégalaise.