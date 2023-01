Le Magazine Sphères Régions consacré à la Savoie met à l'honneur la Fonderie Paccard

Zoom sur Cluster la dernière comédie de Thomas Caruso, et sur les nuits de la lecture à Lucinges

Une comédie sur les relations entre les hommes et les femmes, et des histoires pour avoir peur : on accueille le comédien Thomas Caruso pour sa nouvelle pièce "Cluster", et on vous invite aux nuits de la lecture à Lucinges les 18 et 19 janvier. Histoire d'avoir peur...