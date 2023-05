Le Musée Départemental des Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie à Sciez-sur-Léman

L'Harmonie Les Echos du Chéran pour les 150 ans et la course de côte moto de Chanaz

Les invités se rencontrent et se succèdent chaque soir dans le 16-18, au menu ,musique et anniversaire avec les 150 ans de l'harmonie l'Echo du Chéran avec Rachel et Bernard et la course de Côte moto de Chanaz en présence de 200 motards avec Corinne et Valentin.