Le Tour du Pays des Aiguilles d’Arves, des circuits de rando créés par le SIVAV

Encadrées au départ de Saint-Jean-d'Arves, Valloire et La Grave, ou bien en autonomie au départ de l'Albiez-Le-Jeune, et Montricher-Albanne-Les Karellis, laissez-vous tenter dès l'été 2023 par les randonnées du Tour du Pays des Aiguilles d’Arves. Entre Savoie-Maurienne et Hautes-Alpes-Romanche.

Le Tour du Pays des Aiguilles d’Arves est une création du SIVAV est le Syndicat Intercommunal des Vallées de l’Arvan et des Villards. Il est présenté dans le cadre du Salon du randonneur du 24 au 26 mars. Plus d'infos sur le SIVAV en Maurienne ICI Plus d'infos sur le Tour du Pays des Aiguilles d’Arve ICI