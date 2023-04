Le violoniste William Garcin joue pour les 150 ans de l'harmonie d'Alby sur Chéran

Les spectacles de La Sauce Bornandine et de la Halle Olympique d'Albertville

A Albertville, découvrez le ballet classique le Lac des cygnes le 20 avril, et laissez-vous tenter par les dinosaures du Musée éphémère les 22 et 23 avril. Et au Grand Bornand, la Sauce Bornandine joue Vitriol et Arsenic du 14 au 16 avril.