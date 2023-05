La culture italienne dévoile ses charmes en Haute Maurienne Vanoise jusqu'au 28 mai. Retrouvez des animations, concerts, cinéma en VO, expo d'œuvres piémontaises et mauriennaises, gastronomie, art plastique. Et sur "La place du village", on retrouve Philippe Deparis et Alain Mollo.

Les frères Deparis de La Place du Village, et la semaine italienne en Haute Maurienne Vanoise - montage