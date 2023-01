Les jeux nationaux des transplantés et dialysés à Ste Foy Tarentaise du 15 au 20 janvier 2023

La station savoyarde de Ste Foy Tarentaise accueille la 10e édition des jeux nationaux des transplantés et dialysés à du 15 au 20 janvier 2023. des Jeux d'hiver dont l'objectif est de sensibiliser le grand public au don d’organes.

Organisé par l’association Trans-Forme, ce rassemblement sportif a pour objectif de sensibiliser le grand public au don d’organes.

"Slalom, super G, ski de fond, biathlon… près de 100 participants (sportifs greffés ou dialysés de tous âges et leurs accompagnateurs) se retrouvent pour « leurs » Jeux Nationaux pour promouvoir la réussite de la transplantation et témoigner que grâce au don d’organes ils sont en vie et peuvent faire du sport !" TransForme

