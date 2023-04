Les spectacles de La Sauce Bornandine et de la Halle Olympique d'Albertville

A Albertville, découvrez le ballet classique le Lac des cygnes le 20 avril, et laissez-vous tenter par les dinosaures du Musée éphémère les 22 et 23 avril. Et au Grand Bornand, la Sauce Bornandine joue Vitriol et Arsenic du 14 au 16 avril.

Le Lac des cygnes et des dinosaures à Albertville A la Halle Olympique d'Albertville. Le lac des cygnes le 20 avril à 20h. Le Musée éphémère les 22 et 23 avril Plus d'infos sur les spectacles de la Halle Olympique d'Albertville ICI Vitriol et Arsenic au Grand Bornand Spectacle d'humour sur la vie du village présenté par la Sauce bornandine les 14, 15 et 16 avril 2023 Espace Grand Bo. Plus d'infos sur la Sauce Bornandine ICI Vitriol et Arsenic - La Sauce Bornandine 2023