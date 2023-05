Volez avec "Fly and flow", un show amateur de pole dance et de cerceau aérien organisé par l'association "Les fondues de la pole" vendredi 19 mai à 19h30 Espace François Mitterrand. Et chantez et dansez avec "Salut Johnny" et les Stockers samedi 20 mai à 20h salle des fêtes à Verthemex.

Pole dance et cerceau aérien à Montmélian, et Salut Johnny et les Stockers à Verthemex - montage

Plus d'infos sur Les fondues de la pole ICI Plus d'infos sur Salut Johnny et les Stockers ICI